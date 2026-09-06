РПЦ: почти 1,5 тыс. частных клиник в России отказались от абортов

В России почти 1,5 тыс. частных клиник отказались от абортов РПЦ: почти 1,5 тыс. частных клиник в России отказались от абортов

Москва6 сен Вести.Почти 1,5 тыс. частных клиник в более чем 30 регионах России отказались от абортов. Об этом сообщил ТАСС глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Количество регионов, в которых частные клиники отказались от абортов, растет. Общее число таких клиник уже превысило 1 468. Это уже более 30 регионов Российской Федерации сказал Лукьянов

По его словам, в настоящее время также принимаются региональные законы о запрете склонения к абортам.

Ранее сообщалось, что количество абортов в России сократилось почти на 12% в течение двух лет.