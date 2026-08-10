В России снизилось количество операторов АЗС "Ведомости": число операторов АЗС в России сократилось на 2% в I полугодии

Москва10 авг Вести.В России количество организаций, которые продают топливо на автозаправочных станциях, сократилось примерно на 2% в течение первого полугодия текущего года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные аналитического сервиса "Контур.Фокус".

По информации издания, на конец июня 2026 года в России работают 9186 таких организаций.

Данное значение примерно на 2% ниже по сравнению с началом текущего года. За этот период 628 организаций было ликвидировано, 404 – зарегистрировано говорится в публикации

Вместе с тем, как утверждается, зафиксировано снижение числа заправочных станций в России. По данным аналитиков, с января по июль 2026 года их количество уменьшилось на 1% и составило 28 054 объекта. Отмечается, что такие показатели связаны с общим падением доходности бизнеса. Эксперты объяснили, что нефтепродукты для заправок дорожают, а возможности получать прибыть от их продажи сокращаются.

Ранее газета "Известия" писала, что с начала 2026 года 322 российские АЗС закрылись на ремонт и ребрендинг. Как сообщалось, это 70% больше, чем годом ранее.