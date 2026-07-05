Москва5 июлВести.В Новороссийске отпускают топливо 13 автозаправок. Данные на 13.00 5 июля передает муниципальный центр управления города.
На всех АЗС сохраняются ограничения: топливо отпускается исключительно в топливные баки и не более 20/30/60 литров на одну автомашину.
АИ-100 нет в наличии на АЗС, АИ-95 – есть на 3 АЗС, АИ-92 – есть на 5 АЗС, ДТ – есть на 10 АЗСинформирует МЦУ
На шести АЗС продажа топлива осуществляется только по топливным картам. Временно не отпускают топливо 22 автозаправки.
Жителей просят не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность топлива для всех водителей.