В Новороссийске можно заправиться на 13 АЗС, 22 временно закрыты

На 13 АЗС Новороссийска отпускают топливо В Новороссийске можно заправиться на 13 АЗС, 22 временно закрыты

Москва5 июл Вести.В Новороссийске отпускают топливо 13 автозаправок. Данные на 13.00 5 июля передает муниципальный центр управления города.

На всех АЗС сохраняются ограничения: топливо отпускается исключительно в топливные баки и не более 20/30/60 литров на одну автомашину.

АИ-100 нет в наличии на АЗС, АИ-95 – есть на 3 АЗС, АИ-92 – есть на 5 АЗС, ДТ – есть на 10 АЗС информирует МЦУ

На шести АЗС продажа топлива осуществляется только по топливным картам. Временно не отпускают топливо 22 автозаправки.

Жителей просят не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность топлива для всех водителей.