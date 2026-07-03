Москва3 июлВести.В Новороссийске ряд АЗС возобновили продажу бензина без топливных карт, сообщили в муниципальном центре управления городом.
По состоянию на 13.00 мск топливо отпускают 15 автозаправочных станций.
По решению собственников на всех АЗС введены ограничения – топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/60/100/200 литров на один автомобиль. АИ-100 есть на 1 АЗС, АИ-95 – есть на 8 АЗС, АИ-92 – есть на 8 АЗС, ДТ – есть на 12 АЗСсказано в сообщении
Отмечается, что несколько три АЗС продолжают отпускать бензин по топливным картам, а еще 20 заправок временно не продают топливо.
Ранее в МЦУ предупредили жителей, что топливо на всех заправках будет отпускаться только по топливным картам.