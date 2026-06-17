"Татнефть" сняла ограничения на продажу АИ-92 и дизеля на своих АЗС

"Татнефть" отменила лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизтоплива на своих АЗС "Татнефть" сняла ограничения на продажу АИ-92 и дизеля на своих АЗС

Москва17 июн Вести.Нефтяная компания "Татнефть" отменила введенные ранее временные ограничения на продажу бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих заправках, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в компании.

Вместе с тем лимит в 30 литров на продажу АИ-95 сохраняется.

Информация об ограничениях на продажу бензина в сети АЗС "Татнефти" появились 15 июня. Операторы горячей линии АЗС "Татнефти" подтвердили ограничения на отпуск бензина во всех регионах присутствия. В частности, на бензин был предусмотрен лимит в 30 литров, на дизтопливо – 60 литров, дизель для грузовых автомобилей – 300 литров.