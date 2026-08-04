"Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах РФ

Лимиты на продажу топлива сняли на АЗС "Газпром нефти" в 13 регионах РФ "Газпром нефть" отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах РФ

Москва4 авг Вести.Сеть АЗС "Газпром нефть" полностью отменила ограничения на отпуск топлива в 13 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба сети заправок.

Отменены лимиты на заправку. Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки цитирует заявление ТАСС

Уточняется, что ограничения сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане.

В компании добавили, что актуальную информацию о наличии топлива на АЗС сети можно найти на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении.