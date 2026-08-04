Москва4 авгВести.Сеть АЗС "Газпром нефть" полностью отменила ограничения на отпуск топлива в 13 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба сети заправок.
Отменены лимиты на заправку. Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправкицитирует заявление ТАСС
Уточняется, что ограничения сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане.
В компании добавили, что актуальную информацию о наличии топлива на АЗС сети можно найти на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении.