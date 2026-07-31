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Бензин за неделю подешевел в двух десятках российских регионов РИА Новости: стоимость бензина за неделю снизилась в 23 регионах России

Москва31 июл Вести.Снижение цен на бензин зафиксировано на минувшей неделе в 23 регионах России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.

Наибольшее падение стоимости топлива — в Марий Эл, где цены уменьшились на 9,7%. Среди других регионов, где бензин подешевел, упомянуты Воронежская (снижение на 6,4%) и Иркутская области (на 6,2%).

Кроме этого, значительное уменьшение цен отмечено в Тамбовской области (на 5,4%) и в Карелии (на 5,2%).

В ряде других субъектов Федерации стоимость топлива снизилась в меньшей степени: во Владимирской области на 3,6%, в Чувашии — на 3,5%, в Адыгее — на 2,4%, в Севастополе — на 2,1%, в Коми — на 2%. Еще в 13 регионах темпы снижения цен составили менее 2%, говорится в материале.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что дефицит топлива на рынке сокращается, а количество регионов с очередями на АЗС уменьшается. Многие субъекты уже снимают ограничения на продажу топлива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что принятые правительством меры для стабилизации ситуации дали положительный результат, и положение в большинстве регионов улучшается.