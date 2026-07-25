В 45 регионах РФ зафиксировано сокращение числа очередей на АЗС

Фиксируется сокращение числа очередей на АЗС в 45 регионах России В 45 регионах РФ зафиксировано сокращение числа очередей на АЗС

Москва25 июл Вести.Ситуация с очередями на автозаправочных станциях (АЗС) начала стабилизироваться, передает ТАСС.

Об этом сообщают, в частности, власти некоторых регионов ЦФО, Приволжья, Урала, Дальнего Востока, Сибири, СКФО, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

Сокращение числа очередей на АЗС фиксируется в 45 регионах отмечает агентство со ссылкой на анализ данных региональных властей

Накануне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что удалось добиться "определенной стабилизации". В результате этого в регионе с 24 июля отменен запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в канистры.