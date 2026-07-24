Москва24 июлВести.В Ярославской области ситуация с топливом пришла в норму. В регионе перестроили логистику и наладили товарные потоки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.
Ситуация с топливом в регионе нормализоваласьнаписал Михаил Евраев
Отмечается, что крупные автозаправочные станции бензином обеспечены. Очереди, если и есть, то только в час пик.
Частные заправки тоже начали получать бензин, но еще не все. В настоящее время идут переговоры с федеральным центром, чтобы наладить и их снабжение топливом.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил Министерству энергетики и нефтяникам проработать вопрос об отмене запрета на продажу топлива до 50 литров. Евраев инициативу поддержал, отметив, что ажиотаж сошел на нет, и часть ограничений уже неактуальна.