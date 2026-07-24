Власти Ярославской области сообщили о стабилизации поставок топлива Евраев: ситуация с топливом в Ярославской области стабилизировалась

Москва24 июл Вести.В Ярославской области ситуация с топливом пришла в норму. В регионе перестроили логистику и наладили товарные потоки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Ситуация с топливом в регионе нормализовалась написал Михаил Евраев

Отмечается, что крупные автозаправочные станции бензином обеспечены. Очереди, если и есть, то только в час пик.

Частные заправки тоже начали получать бензин, но еще не все. В настоящее время идут переговоры с федеральным центром, чтобы наладить и их снабжение топливом.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил Министерству энергетики и нефтяникам проработать вопрос об отмене запрета на продажу топлива до 50 литров. Евраев инициативу поддержал, отметив, что ажиотаж сошел на нет, и часть ограничений уже неактуальна.