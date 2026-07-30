Лимиты на топливо начали отменять на Кубани Кондратьев: в Краснодарском крае начали отменять топливные лимиты

Москва30 июл Вести.Ситуация с обеспечением топливом в Краснодарском крае улучшилась, АЗС начали отменять лимиты на продажу бензина, сообщил губернатор Александр Кондратьев на встрече с зампредом правительства России Александром Новаком.

Глава региона отметил, что вторую неделю фиксируется снижение количества закрытых АЗС, на заправках стало меньше очередей.

Все виды топлива доступны на 927 из 1041 заправочной станции, а компания "Газпром сеть АЗС" уже убрала лимиты на отпуск бензина сказал Кондратьев

Он добавил, что снабжение Кубани топливом идет в штатном режиме.