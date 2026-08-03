На АЗС двух сетей в Севастополе с 4 августа бензин будет продаваться свободно

На АЗС двух сетей в Севастополе с 4 августа бензин будет продаваться свободно На АЗС двух сетей в Севастополе с 4 августа бензин будет продаваться свободно

Москва3 авг Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что с 4 августа на АЗС двух сетей будут свободно продаваться все виды топлива.

Завтра на АЗС сетей "АТАН" и "ТЭС" возобновляется свободная продажа всех видов топлива (АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные виды) написал он в мессенджере MAX

Вместе с тем он отметили, что продолжает действовать лимит – до 20 литров топлива на одну машину.

Это, как пояснил Развожаев, делается, чтобы не допускать создания искусственного дефицита, чтобы горючее было в наличии на всех гродских заправках до полного насыщения рынка и стабилизации поставок.

Губернатор напомнил также, что с 4 августа на АЗС "ТЭС" и "АТАН" бензин марки АИ-92 будет стоить не более 100 рублей за литр.

Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксёнов, до середины августа, после реализации федеральных решений, планируется снижение цены на бензин марки АИ-95 и дизельное топливо, с тем чтобы их стоимость также была в пределах 100 рублей.