В Крыму снизят цену бензина АИ-92 ниже 100 рублей за литр

Аксёнов: в Крыму снизят цену бензина АИ-92 ниже 100 рублей за литр В Крыму снизят цену бензина АИ-92 ниже 100 рублей за литр

Москва3 авг Вести.С 4 августа на заправках компаний ТЭС и АТАН в Крыму и Севастополе бензин АИ-92 будет стоить не больше 100 рублей за литр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в мессенджере MAX.

Данное решение принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

До середины августа, после реализации федеральных решений, планируется снижение цены на бензин марки АИ-95 и ДТ, с тем чтобы их стоимость также была в пределах 100 рублей отмечается в сообщении

Ранее отмечалось, что бензин за неделю подешевел в двух десятках российских регионов.