Москва3 авгВести.С 4 августа на заправках компаний ТЭС и АТАН в Крыму и Севастополе бензин АИ-92 будет стоить не больше 100 рублей за литр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в мессенджере MAX.
Данное решение принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
До середины августа, после реализации федеральных решений, планируется снижение цены на бензин марки АИ-95 и ДТ, с тем чтобы их стоимость также была в пределах 100 рублейотмечается в сообщении
Ранее отмечалось, что бензин за неделю подешевел в двух десятках российских регионов.