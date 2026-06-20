Десять АЗС в Севастополе продают топливо без ограничений

В Севастополе свободная продажа топлива доступна на 10 АЗС Десять АЗС в Севастополе продают топливо без ограничений

Москва20 июн Вести.В Севастополе с полудня субботы будет доступна свободная продажа топлива на восьми АЗС "Атан" и на двух заправках "ТЭС". Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

С 12:00 на 8 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra говорится в сообщении

По информации губернатора на двух заправках "ТЭС" сегодня топливо продается без ограничений:

Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1;

Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3.

На других заправках этой сети в субботу продажа топлива осуществляется по QR-кодам.