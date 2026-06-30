На шести АЗС в Севастополе начали свободную пролажу топлива Свободную продажу топлива запустили на шести АЗС в Севастополе

Москва30 июн Вести.Во вторник, 30 июня, в Севастополе свободная продажа топлива осуществляется на шести автозаправочных станциях, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

С 10.00 на 6 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra... Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена написал глава города в мессенджере MAX

В списке АЗС, где можно приобрести топливо, заправки на Камышовом шоссе и Столетовском проспекте, улицах Вакуленчука и Дрыгыино и в селе Верхнесадовое.