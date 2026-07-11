Продажа топлива открылась на 99 АЗС в Крыму

На 99 крымских АЗС открылась продажа топлива Продажа топлива открылась на 99 АЗС в Крыму

Москва11 июл Вести.Свободная продажа топлива в Крыму ведется сегодня, 11 июля, на 99 автозаправочных станциях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское Минтопэнерго.

В своем канале в мессенджере MAX ведомство разместило таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок АИ-95, АИ-95+ и дизельного топлива.

Свободная продажа топлива в Крыму в субботу ведется на 99 автозаправочных станциях (АЗС) говорится в сообщении

Накануне, в пятницу, оно было в свободной продаже на 90 крымских АЗС.

В Севастополе 11 июля топливо свободно продают на 9 АЗС. Кроме того, ведется его отпуск по выданным накануне QR-кодам, уточняет агентство.

Ограничения на продажу топлива из-за логистических сложностей ввели в Крыму в конце мая.