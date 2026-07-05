В Крыму для свободной продажи топлива в воскресенье отроют 112 АЗС

В воскресенье на 112 АЗС Крыма начнется свободная продажа топлива В Крыму для свободной продажи топлива в воскресенье отроют 112 АЗС

Москва5 июл Вести.В Республике Крым в воскресенье, 5 июля, начнется свободная продажа топлива для физических лиц. Об этом заявил республиканский министр топлива и энергетики Владимир Воронкин.

Для этого будут доступны 112 автозаправочных станций.

Сегодня заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС написал он на своей странице во "ВКонтакте"

Воронкин уточнил, что их список опубликован на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, а также в социальных сетях.

Ранее советник главы республики Олег Крючков опроверг информацию о возможных изменениях в допустимом объеме провозимого бензина и газа через Крымский мост.

Норма останется на уровне 200 литров.