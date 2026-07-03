Власти Крыма не будут менять норму провозимого бензина через Крымский мост

В Крыму не планируют менять норму допустимого к провозу объема бензина Власти Крыма не будут менять норму провозимого бензина через Крымский мост

Москва3 июл Вести.Власти Республики Крым опровергли информацию о возможных изменениях в допустимом объеме провозимого бензина и газа через Крымский мост. Норму планируют оставить на нынешнем уровне, следует из сообщения советника главы республики Олега Крючкова.

Она останется на уровне 200 литров.

Можно провозить 200 литров бензина. Объем не планируется уменьшать или увеличивать, не верьте слухам написал он в своем Telegram-канале

Кроме того, он напомнил, что нельзя использовать любые бочки объемом от 50 литров. Это вызвано сложностями осмотра.

Канистры объемом 40 литров использовать можно.