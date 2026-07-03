Москва3 июлВести.Власти Республики Крым опровергли информацию о возможных изменениях в допустимом объеме провозимого бензина и газа через Крымский мост. Норму планируют оставить на нынешнем уровне, следует из сообщения советника главы республики Олега Крючкова.
Она останется на уровне 200 литров.
Можно провозить 200 литров бензина. Объем не планируется уменьшать или увеличивать, не верьте слухамнаписал он в своем Telegram-канале
Кроме того, он напомнил, что нельзя использовать любые бочки объемом от 50 литров. Это вызвано сложностями осмотра.
Канистры объемом 40 литров использовать можно.