Москва23 июнВести.Власти разрешат увеличить объем провозимого через Крымский мост топлива до 200 литров на одно транспортное средство, сообщает оперштаб Республики Крым в своем Telegram-канале.

Для жителей и гостей Крыма планируют разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве с 23 июня. Об этом сообщил советник Главы Республики Крым Олег Крючков

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Ранее объем перевозимого топлива ограничивался 100 литрами.

Ситуация со снабжением Крыма топливом находится на контроле главы республики Сергея Аксёнова.

Как рассказала его помощница Ольга Курлаева, экстренные и оперативные службы обеспечены бензином, ситуация регулируется в "ручном" режиме.

Она также отметила, что крымчане кооперируются и решают проблемы сообща.

С 21 июня в республике была прекращена продажа топлива на АЗС физическим и юридическим лицам как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Оно отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.