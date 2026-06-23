Москва23 июнВести.Власти разрешат увеличить объем провозимого через Крымский мост топлива до 200 литров на одно транспортное средство, сообщает оперштаб Республики Крым в своем Telegram-канале.
Для жителей и гостей Крыма планируют разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве с 23 июня. Об этом сообщил советник Главы Республики Крым Олег Крючковотмечается в публикации
Ранее объем перевозимого топлива ограничивался 100 литрами.
Ситуация со снабжением Крыма топливом находится на контроле главы республики Сергея Аксёнова.
Как рассказала его помощница Ольга Курлаева, экстренные и оперативные службы обеспечены бензином, ситуация регулируется в "ручном" режиме.
Она также отметила, что крымчане кооперируются и решают проблемы сообща.
С 21 июня в республике была прекращена продажа топлива на АЗС физическим и юридическим лицам как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Оно отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.