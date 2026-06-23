По Крымскому мосту можно будет провозить в автомобиле до 200 литров топлива Лимит провоза топлива через Крымский мост увеличен до 200 литров

Москва23 июн Вести.Власти разрешат увеличить объем провозимого через Крымский мост топлива до 200 литров на одно транспортное средство, сообщает оперштаб Республики Крым в своем Telegram-канале.

Для жителей и гостей Крыма планируют разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве с 23 июня. Об этом сообщил советник Главы Республики Крым Олег Крючков отмечается в публикации

Ранее объем перевозимого топлива ограничивался 100 литрами.

Ситуация со снабжением Крыма топливом находится на контроле главы республики Сергея Аксёнова.

Как рассказала его помощница Ольга Курлаева, экстренные и оперативные службы обеспечены бензином, ситуация регулируется в "ручном" режиме.

Она также отметила, что крымчане кооперируются и решают проблемы сообща.

С 21 июня в республике была прекращена продажа топлива на АЗС физическим и юридическим лицам как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Оно отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.