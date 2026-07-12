Москва12 июлВести.В воскресенье, 12 июля, в Крыму и Севастополе топливо поступило в свободную продажу на 87 автозаправочных станциях. Об этом сообщило агентство РИА Новости Крым со ссылкой на региональные власти.
Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на 87 автозаправочных станциях в различных районах и городах полуостроваговорится в публикации
Отмечается, что список АЗС с топливом опубликован на платформе MAX в канале Министерства топлива и энергетики Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщает о свободной продаже бензина.
При этом сохраняется лимит - не более 20 литров на один автомобиль. Заправка в канистры по-прежнему запрещена. На некоторых АЗС оплата принимается только наличными.