Власти Крыма и Севастополя сообщили о свободной продаже топлива на 87 АЗС

На 87 автозаправках Крыма и Севастополя открылась свободная продажа топлива Власти Крыма и Севастополя сообщили о свободной продаже топлива на 87 АЗС

Москва12 июл Вести.В воскресенье, 12 июля, в Крыму и Севастополе топливо поступило в свободную продажу на 87 автозаправочных станциях. Об этом сообщило агентство РИА Новости Крым со ссылкой на региональные власти.

Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на 87 автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова говорится в публикации

Отмечается, что список АЗС с топливом опубликован на платформе MAX в канале Министерства топлива и энергетики Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщает о свободной продаже бензина.

При этом сохраняется лимит - не более 20 литров на один автомобиль. Заправка в канистры по-прежнему запрещена. На некоторых АЗС оплата принимается только наличными.