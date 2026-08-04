Топливо в Севастополе вновь будет в свободной продаже на АЗС двух сетей

5 августа в Севастополе топливо будет продаваться свободно на двух сетях АЗС Топливо в Севастополе вновь будет в свободной продаже на АЗС двух сетей

Москва4 авг Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 5 августа на АЗС сетей "АТАН" и "ТЭС" все виды топлива будут продаваться свободно.

Это касается АИ-95, АИ-92, дизельного топлива и премиальных марок.

На АЗС "ТЭС" и "АТАН" стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр отмечается в сообщении

Также действует временный лимит: до 20 литров топлива на одну машину.

Ранее сообщалось, что на АЗС двух сетей в Севастополе с 4 августа бензин будет продаваться свободно.