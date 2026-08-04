Москва4 авгВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 5 августа на АЗС сетей "АТАН" и "ТЭС" все виды топлива будут продаваться свободно.
Это касается АИ-95, АИ-92, дизельного топлива и премиальных марок.
На АЗС "ТЭС" и "АТАН" стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литротмечается в сообщении
Также действует временный лимит: до 20 литров топлива на одну машину.
Ранее сообщалось, что на АЗС двух сетей в Севастополе с 4 августа бензин будет продаваться свободно.