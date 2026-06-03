В Севастополе возобновляется свободная продажа топлива на АЗС

Развожаев сообщил о возобновлении свободной продажи топлива на АЗС В Севастополе возобновляется свободная продажа топлива на АЗС

Москва3 июн Вести.3 июня с 10 часов утра на большинстве автозаправочных станций сети "ТЭС" в Севастополе возобновляется свободная продажа практически всех видов топлива. Об этом в MAX сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

За ночь и утро мы смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города говорится в сообщении

АЗС "ТЭС" на Фиолентовском шоссе будет открыта с 11 утра, уточнил Развожаев.

Временное ограничение в 20 литров пока сохраняется, как и ограничение на продажу топлива в канистры. Эта вынужденная мера, она необходима для предотвращения неконтролируемого дефицита и справедливого распределения имеющихся запасов.

22 мая ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека в сутки ввели на АЗС в Севастополе.