Москва3 июл Вести.В Новороссийске 15 АЗС возобновили продажу бензина. Данные на 13.00 3 июля приводит муниципальный центр управления города.

По решению собственников на всех АЗС введены ограничения – топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/60/100/200 литров на один автомобиль говорится в сообщении

АИ-100 в наличии на 1 АЗС, АИ-95 и АИ-92 – на 8, дизельное топливо - на 12 АЗС. На несколько заправках топливо отпускается только по топливным картам. Еще 20 АЗС временно приостановили продажу топливо.

Ранее МУЦ города сообщал, что на АЗС Новороссийска заправиться бензином можно только по топливным картам.