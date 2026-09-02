Телефоны доверия могут появиться на тестах для беременности На тестах для беременности планируют начать размещать телефоны доверия

Москва2 сен Вести.Росздравнадзор и отечественные производители медицинских товаров поддержали идею о размещении на тестах для беременности номеров служб доверия и горячих линий, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем канале в мессенджере MAX.

По ее мнению, инициатива поможет женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, или будущим мамам, которые захотят узнать больше об особенностях беременности.

Диалог с будущей мамой, если она вдруг столкнулась с трудностями, может начаться уже на этом этапе. Позвонив по телефону горячей линии или перейдя на сайт, женщина может получить ответы на многие вопросы. Узнать новую информацию, побеседовать со специалистом, который поможет найти выход, при необходимости подключит профильные ведомства, некоммерческие организации с целью разрешения имеющейся проблемы и сохранения жизни ребенка и здоровья мамы отметила депутат.

Подобную практику в перспективе планируют распространить и на лекарственные препараты.

Между тем, по словам председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, число абортов в России сократилось почти на 12% в течение двух лет.