Москва25 авг Вести.С 1 сентября в России стартует эксперимент по передвижным аптечным пунктам, в дальнейшем это должно облегчить жизнь населению отдаленных районов. Такое мнение озвучил ИС "Вести" глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Это очень важное решение, которое облегчит жизнь многим людям, которые живут в отдаленных районах, где нет аптеки, где нет фельдшерско-акушерского пункта. Регионы постепенно будут входить в этот эксперимент и принимать решение об организации таких передвижных аптечных пунктов. Кто-то будет это делать с учетом своей сети аптек, я имею в виду региональные сети, государственной. Кто-то это будет делать с учетом частных структур, но тем не менее такие маршруты будут появляться, их будет все больше и больше по стране, особенно это касается региона с большой труднодоступной территорией сказал он

Депутат уверен, что благодаря этому улучшится медицинское лекарственное обеспечение россиян.

Это касается всех регионов … чем больше территория, тем больше таких передвижных аптечных пунктов будет. [Передвижная аптека] будет по графику приходить в тот или иной населенный пункт, где нет аптеки, где нет фельдшерско-акушерского пункта, и, соответственно, реализовывать лекарственные средства, плюс еще по заказу привозить рецептурные средства, за исключением наркотических. Поэтому людям не нужно будет брать такси, ехать в районный центр, в аптечный пункт. Они знают, что … к ним приедет передвижная аптека, они все закупят что им необходимо, и, соответственно, дальше эта передвижная аптека будет курсировать по тем населенным пунктам, которые определит региональное правительство добавил он

Ранее коммерческий директор "Биннофарм Групп" Игорь Бахметьев заявил, что некоторые категории россиян имеют право получать лекарства бесплатно или со скидкой. Льготы распространяются, в частности, на людей с инвалидностью, ветеранов, малоимущих пенсионеров и детей отдельных категорий, а также пациентов с рядом хронических и социально значимых заболеваний.