Депутат Башанкаев поделился подробностями работы мобильных аптечных пунктов в РФ Депутат Башанкаев рассказал, как будет выстроена работа передвижных аптек в РФ

Москва9 июн Вести.В России с 1 сентября 2026 года заработают мобильные аптечные пункты, к инициативе уже присоединились ряд регионов. О том, как будут работать передвижные аптеки, рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Он обратил внимание, что данная инициатива актуальна для населенных пунктов с малочисленным населением, так как там открывать стационарные аптеки нерентабельно.

Мы озадачились этим. И еще два года назад разослали письма... в регионы. И 10 регионов, которые просто наобум первые спросили, сказали: "Нам нужны передвижные мобильные аптеки". И мы начали работать. Это была инициатива снизу, которую мы воплотили в жизнь сообщил Башанкаев

По словам депутата, для того, чтобы в регионе появились мобильные аптечные пункты, губернатору нужно написать письмо в Минздрав РФ.

Я знаю, что Еврейская автономная область уже так сделала, и другие регионы делают, получают возможность [запуска] мобильного аптечного пункта, который объезжает до 50 сел по расписанию. В национальном мессенджере [MAX] в этом селе говорят, что вот в такой-то день, в такое-то время будет аптека, будет два часа стоять. Там [работают] фармацевт или провизор, там водитель сказал он

Политик отметил, что в передвижных аптеках будут следить за условиями хранения лекарств.

Там не будут продаваться сильнодействующие вещества, но все важные антибиотики, препараты от давления, обезболивающие, рецептурные препараты будут. То, что наиболее востребовано нашими людьми. Это все для человека, это забота, такая нить заботы о человеке с рождения и дальше добавил Башанкаев

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках на территориях, где нет постоянно действующих аптек, 2 мая этого года.