Москва8 сенВести.В России объемы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) увеличились почти на 20% в течение двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
По информации ведомства, за семь месяцев 2026 года врачи выполнили 69,8 тысячи таких процедур по ОМС.
Объемы процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках программ обязательного медицинского страхования с 2024 по 2026 год увеличились на 18,8%говорится в публикации
В ФОМС добавили, что в 2024 году в рамках территориальных программ ОМС и базовой программы госгарантий в федеральных государственных бюджетных учреждениях провели 109,4 тысячи циклов ЭКО, а в 2025 году - 116,7 тысячи. Отмечается, что в текущем году ожидается увеличение объемов на 15,1%.
Ранее сообщалось, что жены и вдовы ветеранов специальной военной операции будут иметь возможность оформления бесплатной процедуры ЭКО.