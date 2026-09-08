В России объемы процедур ЭКО по ОМС увеличились почти на 20% за два года

В России за два года возросли объемы процедур ЭКО по ОМС В России объемы процедур ЭКО по ОМС увеличились почти на 20% за два года

Москва8 сен Вести.В России объемы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) увеличились почти на 20% в течение двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По информации ведомства, за семь месяцев 2026 года врачи выполнили 69,8 тысячи таких процедур по ОМС.

Объемы процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках программ обязательного медицинского страхования с 2024 по 2026 год увеличились на 18,8% говорится в публикации

В ФОМС добавили, что в 2024 году в рамках территориальных программ ОМС и базовой программы госгарантий в федеральных государственных бюджетных учреждениях провели 109,4 тысячи циклов ЭКО, а в 2025 году - 116,7 тысячи. Отмечается, что в текущем году ожидается увеличение объемов на 15,1%.

Ранее сообщалось, что жены и вдовы ветеранов специальной военной операции будут иметь возможность оформления бесплатной процедуры ЭКО.