Москва4 сенВести.Многодетные семьи Подмосковья в 2026 году получили 690 бесплатных земельных участков, свыше 1,1 тысячи семей выбрали выплату в 400 тысяч рублей, сообщается на сайте Министерства имущественных отношений региона.
С января по август 2026 года землю получили 690 многодетных из 39 муниципальных образований региона. Свыше 1,1 тысячи родителей выбрали денежный эквивалент в размере 400 тысяч рублейговорится в сообщении
Получить услугу можно через региональный портал государственных услуг.