В Подмосковье 1,8 тысячи многодетных семей получили землю или выплаты

В 2026 году 1,8 тысячи многодетных семей Подмосковья получили землю или выплаты В Подмосковье 1,8 тысячи многодетных семей получили землю или выплаты

Москва4 сен Вести.Многодетные семьи Подмосковья в 2026 году получили 690 бесплатных земельных участков, свыше 1,1 тысячи семей выбрали выплату в 400 тысяч рублей, сообщается на сайте Министерства имущественных отношений региона.

С января по август 2026 года землю получили 690 многодетных из 39 муниципальных образований региона. Свыше 1,1 тысячи родителей выбрали денежный эквивалент в размере 400 тысяч рублей говорится в сообщении

Получить услугу можно через региональный портал государственных услуг.