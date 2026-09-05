Москва5 сенВести.Рождение ребенка в 60 лет – не уникальный случай. Об этом заявил журналистам глава общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.
Рожать в 60 лет и выносить ребенка можно. Это не распространенная ситуация, но и не исключительный случай. … Оптимально замораживать яйцеклетки в более молодом возрастесказал Серов
По его словам, которые приводит ТАСС, для снижения риска возникновения у малыша патологий необходимо заморозить яйцеклетки до 37-летнего возраста, чтобы в будущем сделать ЭКО. Эксперт уточнил, что женщина после 37-40 лет накапливает большое количество перенесенных заболеваний, и поэтому ребенок имеет больше возможностей внутриутробно заболеть.
Серов также добавил, что после 60-летнего возраста "рожать уже трудно, много болезней".
3 сентября СМИ сообщили, что кандидат биологических наук и сотрудник РУДН, 60-летняя москвичка Марина К., родила малыша, несмотря на возникшую опухоль. В 2010 году она заморозила яйцеклетки и спустя 15 лет обратилась в подмосковный центр женского здоровья в Щербинке.