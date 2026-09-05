Глава общества акушеров-гинекологов Серов: родить ребенка в 60 лет можно

Глава общества акушеров-гинекологов рассказал, как родить в 60 лет Глава общества акушеров-гинекологов Серов: родить ребенка в 60 лет можно

Москва5 сен Вести.Рождение ребенка в 60 лет – не уникальный случай. Об этом заявил журналистам глава общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.

Рожать в 60 лет и выносить ребенка можно. Это не распространенная ситуация, но и не исключительный случай. … Оптимально замораживать яйцеклетки в более молодом возрасте сказал Серов

По его словам, которые приводит ТАСС, для снижения риска возникновения у малыша патологий необходимо заморозить яйцеклетки до 37-летнего возраста, чтобы в будущем сделать ЭКО. Эксперт уточнил, что женщина после 37-40 лет накапливает большое количество перенесенных заболеваний, и поэтому ребенок имеет больше возможностей внутриутробно заболеть.

Серов также добавил, что после 60-летнего возраста "рожать уже трудно, много болезней".

3 сентября СМИ сообщили, что кандидат биологических наук и сотрудник РУДН, 60-летняя москвичка Марина К., родила малыша, несмотря на возникшую опухоль. В 2010 году она заморозила яйцеклетки и спустя 15 лет обратилась в подмосковный центр женского здоровья в Щербинке.