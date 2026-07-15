Москва15 июл Вести.Психологические травмы могут стать одной из причин, затрудняющих зачатие, даже при отсутствии физических проблем со здоровьем. Об этом рассказала психолог Анастасия Процветова.

В беседе с NEWS.ru она объяснила, что влияние могут оказывать пережитые аварии, насилие, потеря беременности, тяжелая послеродовая депрессия, а также проблемы в отношениях – измены, утрата доверия и отсутствие поддержки со стороны партнера. Кроме того, на эмоциональное состояние способны влиять старые детские переживания и семейные травмы.

Причина, препятствующая зачатию, не всегда связана только с состоянием тела. Иногда таким фактором может становиться и психика. Травма – это событие, в котором человек столкнулся с непереносимым чувством. Это перегруженный по заряду опыт, в котором психике пришлось искать доступный способ защиты. Эффективная защита, выбранная тогда, сохраняется и используется, распространяясь на все схожие ситуации отметила Процветова

Специалист подчеркнула, что иногда препятствием становятся не сами события, а сформировавшиеся после них страхи и установки. По ее словам, женщина может бессознательно избегать беременности из-за опасений вновь пережить болезненный опыт или столкнуться с чувством уязвимости.

Ранее психолог рассказала, что стоит ставить на первое место, чтобы семья была "идеальной". Особенно важны доверие и эмоциональная поддержка.