Путин: в Японии и Южной Корее нет СВО, а рождаемость ниже, чем в России

Путин сравнил уровень рождаемость в России, Японии и Южной Корее Путин: в Японии и Южной Корее нет СВО, а рождаемость ниже, чем в России

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что СВО не является основным фактором влияния на ситуацию с рождаемостью в стране. К примеру, как заметил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), в Японии и Южной Корее рождаемость меньше, чем в России.

СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной сказал Путин

По словам российского лидера, для улучшения рождаемости в стране необходимо создавать необходимые условия, в частности, речь идет о создании стимулов для семей, для молодых женщин. Глава государства при этом отметил, что текущий уровень рождаемости в России является недостаточным.