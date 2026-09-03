Путин: у РФ есть опыт улучшения демографии после 90-х и страна его повторит

Путин заявил, что РФ повторит опыт 2000-х по поднятию демографии Путин: у РФ есть опыт улучшения демографии после 90-х и страна его повторит

Москва3 сен Вести.У России есть опыт улучшения демографической ситуации, полученный после 1990-х годов. Страна намерена повторить его, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

В середине 2000-х годов мы добились этого (улучшения демографических показателей – прим. ред.) Был заметный подъем, у нас есть опыт и мы его обязательно повторим сказал он

Ранее глава государства заявил, что текущий уровень рождаемости в стране недостаточен. По его словам, нужно сделать так, чтобы по России в целом уровень рождаемости был "как минимум как на Дальнем Востоке", а "на Дальнем Востоке – еще выше". Российский лидер уточнил, что на это нацелена программа поддержки детства и семьи.