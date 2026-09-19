Москва19 сен Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что мужчина в большей степени несет ответственность за решение оставить ребенка или сделать аборт. Такое мнение он озвучил для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести.

Он отметил, что государство обращается к женщине с призывом не совершать аборт. По словам Милонова, это правильные ценности и установки. Но, уточнил депутат, самым авторитетным источником коммуникации для женщины является ее муж, от которого она забеременела.

И как, как не этот человек, способен внушить и вселить в женщину уверенность оставаться, продолжить оставаться матерью, потому что она уже мать, она забеременела, ребеночек уже внутри нее, маленький еще совсем, но это уже ребенок. И я считаю, что здесь мы, обращаясь только исключительно к женщине, понятно, что обращаемся к человеку, который и так находится в растерянности. А если мы скажем мужчинам, что мужчины, вы не мужчина, если вы посылаете и соглашаетесь на аборт своей женщины, мужчина не должен этого допускать. В доску разбейся, сделай все возможное, все зависящее от тебя, чтобы женщина сказала: "Да, конечно. Рядом с таким мужчиной я готова быть матерью и не одного и не двух, а пятерых и семерых детей". Вот что я считаю, является главным фактором для того, чтобы мы не вырождались сказал депутат

Милонов также добавил, что мужчина, который занимается исключительно самолюбованием, не становится мужчиной по сути и отцом детей.

Конечно, такие мужчины не вселяют уверенности в завтрашнем дне. Сегодня он здесь, завтра он с другой, а послезавтра уже с другим. Нормальный мужик скажет: "Я с тобой все, я буду надежным отцом, опорой, надежной. Так что давай рожай" отметил он

Ранее стало известно, что в России сократилось количество абортов почти в четыре раза за последние 15 лет.