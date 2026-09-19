Москва19 сен Вести.Мода на семьи без детей пришла в Россию с запада, как и короновирус, заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести.

При этом, по его словам, мнение о том, что в России есть традиция на небольшие семьи - неправда.

Мы все прекрасно знаем, что в Холмогорах Ломоносов был далеко не первым и не пятым ребенком. Вот российско-русские семьи всегда традиционно были большими. И вот то, что называется семьи без детей, семьи, живущие в эгоистической некой обстановке, только для себя, для своих там поездок будущих – это веяния западные. Это веяние, которое, как вирус ковида к нам пришел там через Клару Цеткин и Розу Люксембург и прочих людей, когда было провозглашено, что женщина — это не женщина, а женщина — это мужчина отметил Милонов

Кроме этого, депутат возложил на мужчин ответственность за вырождение россиян.