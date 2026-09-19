Москва19 сен Вести.Иноагенты используют вражеские СМИ с публикациями об абортах для того, чтобы посеять панику сред россиян. Об этом заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

У нас всякие иноагенты как раз пугают людей и использует всякие вражеские СМИ для того, чтобы в очередной раз посеять панику среди людей, что вот типа русские будут бороться с абортами. А почему? Потому что им нужно, чтобы у нас абортов было много. Врагам нужно, чтобы страна погрязла в абортах, чтобы детей не было, чтобы их, так сказать, союзники, чтобы наши враги смогли просто зайти в страну, не встретив сопротивление, потому что некому будет сопротивляться сказал депутат

При этом, подчеркнул Милонов, настоящее счастье для мужчины – это наличие детей.

Мужчина должен ощущать себя реализовавшимся в жизни не за счет того, что машина у него какой-то марки или шмотки на его, извините меня, ягодицах облегающих, там че-то находите, какие-то надписи есть. Мужчина должен понимать, что он настоящий мужчина тогда, когда он идет с детьми, когда у него справа и слева куча детишек его. Вот это и есть настоящее счастье, настоящая самореализация мужчины на этом свете. Потому что это естественно, это настоящая ценность, подлинное счастье отметил он

Между тем, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мужей эффективнее отговаривать жен от абортов.