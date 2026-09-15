Глава РПЦ призвал мужей эффективнее отговаривать жен от абортов Патриарх Кирилл призвал мужчин активнее отговаривать своих жен от абортов

Москва15 сен Вести.Мужчинам следует эффективнее поддерживать своих жен и отговаривать их от совершения абортов. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской городской думе, его слова приводит ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что России не хватает населения, однако признал, что геополитические аргументы вряд ли способны повлиять на женщину, которая принимает решение о прерывании беременности.

Многие ведь мужья тоже занимают положение и в данном случае могли бы поддержать более эффективно свою супругу, попросить ее не делать то, что она задумала сделать, объяснить ей сказал патриарх

По словам патриарха Кирилла, ежегодно в России в результате абортов не рождаются сотни тысяч детей.

Предстоятель РПЦ также напомнил о позиции церкви по этому вопросу, назвав аборт "страшным грехом". По его словам, совершившему его человеку придется долго искупать содеянное добрыми делами.

Ранее в РПЦ заявили, что генетические заболевания - не повод для аборта.