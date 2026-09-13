Москва13 сен Вести.Увеличение количества венчаний может повлиять на демографическую ситуацию в России. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий.

В наших храмах стало больше венчаний … И это действительно благо. Человек нуждается в Божьей помощи. Для того, чтобы жить совместно, для того чтобы понимать в решении трудных вопросов, в решении сложных вопросов воспитания детей, конечно же, он и спрашивает помощи у Бога. И такая помощь, если люди искренне, от всего сердца обращаются в таинстве брака к Богу, приходит к ним. И мы знаем, что те пары, которые венчаются, в большинстве своем стремятся сохранить эти брачные отношения, освященные Богом и Церковью до конца своих дней. И в этом для нас надежда на то, что демографическая ситуация в нашей стране начнет меняться. Браки наши будут крепки, они не будут распадаться. В наших российских семьях будет много детей