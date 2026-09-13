Москва13 сен Вести.В Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что количество православных школ в России будет увеличиваться. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).

Мы сейчас имеем возможность обучать и воспитывать наших детей в вере православной. Почти во всех областных центрах и во многих даже районных сейчас открываются такие школы. Их, как правило, открывает церковь. Помимо общеобразовательных предметов, обязательным компонентом там служат те предметы, на которых дети изучают православную веру. Желающих обучаться в этих православных школах очень много. Но сейчас наши православные школы уже открытые не имеют возможность всех принять. Мы надеемся на то, что количество православных школ в России будет увеличиваться. Там преподают и светские предметы, там преподают и лица в духовном сане