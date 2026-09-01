В Подмосковье открыли 15 новых школ к началу учебного года Воробьев: 15 новых школ открылись в Подмосковье к началу учебного года

Москва1 сен Вести.В Московской области построили 15 школ и провели капитальный ремонт в 50 школах к началу учебного года, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью ИС "Вести".

Мы открыли 15 новых школ в этом году, а еще 50 мы капитально отремонтировали. 50-60 школ в год. Это большая программа, потому что нюанс заключается в том, что школа должна быть отремонтирована до 1 сентября, а не позже отметил Воробьев

1 сентября начали свою школьную историю 1,5 млн первоклассников в России. В обращении к школьникам и студентам президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что при трудолюбии и настойчивости их мечты смогут сбыться, а задача взрослых – помочь молодым людям найти призвание и раскрыть свои способности.