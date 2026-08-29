Путин принял участие в открытии школ в пяти регионах РФ

Путин принял участие в открытии объектов образования в пяти регионах РФ Путин принял участие в открытии школ в пяти регионах РФ

Москва29 авг Вести.Президент России Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны, сообщает сайт главы государства.

В Москве после реконструкции открывается здание школы №656 имени А.С. Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников 1-9 классов. Здание получило просторные и светлые классы, новое оборудование для учебы и занятия спортом.

В селе Байрамаул Республики Дагестан открылось новое здание школы на 604 ученика. Здесь созданы все необходимые условия для качественного обучения, в том числе благоустроена территория с уличными спортплощадками.

В Тамбовской области открывается новая школа для 1100 учеников в селе Бокино. При строительстве были реализованы современные архитектурно-планировочные решения, средовой подход и кластерная организация пространства. Школа оснащена технологическим полигоном, лабораториями, мастерскими, медиацентром и специализированными пространствами для проектной и исследовательской работы школьников.

В Уфе возведен новый корпус школы №88 на 1225 учеников. Учебное заведение оснащено интерактивным 3D-кабинетом, кабинетом медико-биологических исследований, театральной студией, фото- и киностудиями, студиями звукозаписи, искусства и дизайна. Школа построена дочерней компанией ВЭБ.РФ "ПроШколой". На реализацию проекта ВЭБ.РФ предоставил 2 миллиарда рублей.

В Черкесске открывается новый корпус школы, который рассчитан на 400 мест и предназначен для учащихся 1-4 классов.

Кроме того, в Белгородской области 1 сентября для учеников откроет двери и еще одна новая школа, построенная при поддержке ВЭБ.РФ и рассчитанная на 750 мест.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что система образования готова к началу нового учебного года, все необходимые мероприятия завершены.