Воробьев: в этом году в подмосковных школах не допущен дефицит учителей

Подмосковные школы в этом учебном году полностью укомплектованы педагогами Воробьев: в этом году в подмосковных школах не допущен дефицит учителей

Москва28 авг Вести.В этом учебном году во всех подмосковных школах закрыты вакансии учителей и не допущен дефицит педагогического состава. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, такому результату способствовали различные программы поддержки.

Мы впервые закрыли и не допустили дефицита по учителям, потому что большие программы поддержки для директора позволяют приглашать лучших учителей… Все это или очень многое зависит от директора. И очень важно, чтобы мы были вместе с ним, со своими муниципальными или региональными программами поддержки: бесплатная аренда жилья или какие-то подъемные, когда приезжает молодой учитель. Все это имеет очень важное значение для того, чтобы учитель чувствовал себя уверенно сказал Воробьев

Также губернатор Московской области отметил, что к новому учебному году в регионе было построено около 15 новых школ, отремонтировано – порядка 50.