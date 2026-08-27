Воробьев надеется, что киберуроки мотивируют школьников строить свое будущее Воробьев: киберуроки помогут мотивировать детей обучаться и строить свое будущее

Москва27 авг Вести.Повсеместное внедрение киберуроков в подмосковных школах поможет мотивировать школьников строить свое будущее и позволит им быть конкурентоспособными на современном рынке труда. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что с 1 сентября этого года в 200 школах детям начнут рассказывать об особенностях программирования и кибербезопасности, а также искусственном интеллекте и робототехнике. Впоследствии инициативу планируется масштабировать на все общеобразовательные учреждения.

Любой эксперимент несет в себе определенные риски, определенные сложности. Но благодаря нашей командной работе мы очень надеемся, что все уроки заставят наших детей быть мотивированными обучаться тому, что сегодня позволяет быть конкурентоспособным, и строить свое будущее, реализовывать свои мечты отметил Воробьев

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что внедрение киберурока в образовательную программу всех школ начнется с 2027 года.