С 2027 года во всех подмосковных школах появится киберурок Губернатор Воробьев: с 2027 года киберурок появится во всех подмосковных школах

Москва25 авг Вести.Киберурок введут во всех подмосковных школах с 2027 года. Он будет посвящен в том числе робототехнике, рассказал ИС "Вести" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В школах президент поддержал нашу инициативу. Киберурок у нас с 1 сентября стартует в 200 школах, а со следующего года - во всех школах с 1-го класса… Киберурок – это про разное, интересное: и про компьютер, и про девайсы, и в том числе про робототехнику сказал губернатор

В июне Воробьев сообщал, что киберурок начнут внедрять в школах Подмосковья с 1 сентября этого года. Тогда глава Московского региона указывал, что школьникам будут рассказывать об особенностях программирования и кибербезопасности, а также искусственно интеллекте.