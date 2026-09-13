В РПЦ: в РФ станет меньше алкоголиков и наркоманов только с божьей помощью

В РПЦ надеются, что с божьей помощью в РФ станет меньше алкоголиков и наркоманов В РПЦ: в РФ станет меньше алкоголиков и наркоманов только с божьей помощью

Москва13 сен Вести.В Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что с божьей помощью в России станет меньше людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий.

По его словам, в День трезвости, который отмечается 11 сентября, священники по-особому молятся о тех, кто подвержен алкоголизму и наркомании.

Мы просим о том, чтобы Господь помог этим людям исцелиться. Таких, к сожалению, в нашем Оттечестве до сих пор еще немало. Хотя стало значительно меньше, как заметил святейший Патриарх, по сравнению с прошлыми годами. Это результат совместной работы церкви и государства. Страшная болезнь. И вся церковь в этот день объединяется в молитве. Едиными устами и единым сердцем обращается к Богу, чтобы он ниспослал им силы. И мы надеемся, что с помощью божьей в нашей стране станет гораздо меньше тех людей, которые страдают от этого страшного телесного и духовного недуга. С помощью божьей такое исцеление, мы верим, обязательно произойдет сказал он

Ранее кандидат психологических наук, клинический психолог Михаил Хорс заявил, что зависимость – это болезненная привязанность, которая обедняет жизнь. Преодолеть ее, по его мнению, можно лишь через честное признание проблемы и отказ от самобичевания в пользу принятия себя.