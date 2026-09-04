В День трезвости в Бурятии и еще 17 регионах РФ ограничат продажу алкоголя

Ограничения на продажу алкоголя в День трезвости введут в 18 регионах РФ В День трезвости в Бурятии и еще 17 регионах РФ ограничат продажу алкоголя

Москва4 сен Вести.В День трезвости, 11 сентября, в 18 регионах России введут ограничения на розничную продажу спиртных напитков, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональные законодательные акты.

Восемнадцать регионов ввели ограничения на продажу алкоголя в течение суток во всероссийский День трезвости. Это Республики Алтай, Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Мурманская, Саратовская, Свердловская области, Камчатский и Забайкальский края, Еврейская автономная область, Севастополь, Запорожская область и Донецкая Народная Республика написали в агентстве

Традиция отмечать День трезвости 11 сентября зародилась в 1911 году в Санкт-Петербурге. Православные в эту дату вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи на пьяном пиру во дворце иудейского царя Ирода. Традиция празднования была возрождена в России в 2005 году, а в 2014 году празднику присвоили статус всероссийского.