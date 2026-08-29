В Госдуме напомнили о запрете с сентября продажи вейпов и сигарет на остановках

В России с сентября запретят продажу вейпов и сигарет на остановках В Госдуме напомнили о запрете с сентября продажи вейпов и сигарет на остановках

Москва29 авг Вести.В сентябре в России вступит в силу запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта, напомнил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью РИА Новости.

С 1 сентября этого года заработает запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта… Этим законом мы сделали еще один шаг, чтобы оградить население, в том числе молодежь, от пагубного влияния табака и вейпов на свой организм пояснил парламентарий

По его словам, точки продажи табака на остановках общественного транспорта, которые являются местами потенциального скопления людей, увеличивают риск пассивного курения для значительного числа граждан.

Депутат обратил внимание, что аналогичный запрет ранее был введен на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, морских и речных портах, а также аэропортах.