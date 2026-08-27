Володин рассказал, как с сентября ужесточится миграционный контроль в РФ Володин напомнил, какие законы вступают в силу в сентябре

Москва27 авг Вести.С сентября 2026 года в России вступают в силу ряд законов, которые ужесточат контроль над мигрантами на территории страны, ограничат продажу табачной продукции и расширят доступность лекарств. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем канале в мессенджере MAX он разъяснил, как именно изменится законодательство осенью.

В три раза сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в нашу страну на период более трех месяцев, – с 90 до 30 дней. В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации написал Володин

Никотиносодержащую продукцию, такую как вейпы и сигареты, больше не будут продавать на остановках общественного транспорта.

Реализация лекарств будет происходить через передвижные аптечные пункты. Эта инициатива направлена на повышение доступности медпомощи в деревнях и селах, где нет стационарных аптек.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 сентября изменится допустимый лимит сверхурочной работы в РФ. Его увеличат вдвое – со 120 до 240 часов в год.