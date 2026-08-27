Лимит часов сверхурочной работы изменится в России с 1 сентября Член ОП Машаров: предел сверхурочной работы в РФ с 1 сентября вырастет до 240 ч

Москва27 авг Вести.Ровно вдвое – со 120 до 240 часов в год – вырастет допустимый предел сверхурочной работы в РФ с 1 сентября, напомнил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

С 1 сентября 2026 года продолжительность сверхурочной работы можно будет увеличить со 120 до 240 часов в год, если зафиксировать это в коллективном договоре или отраслевом соглашении отметил Машаров

Уточняется, что это правило не коснется работников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени: шахтеров, сталеваров, водолазов и работников химических производств. Также лимит переработок не вырастет у государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Они по-прежнему смогут перерабатывать не более 120 часов в год.

Правила оплаты переработок до 120 часов остаются прежними: первые два часа не менее чем в 1,5 размере, далее – не менее чем в двойном. Со 121 часа оплата производится не меньше чем в двойном. Также работник может вместо повышенной оплаты взять отгул.