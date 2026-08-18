Лимит сверхурочной работы в РФ увеличится с 1 сентября до 240 часов

В России до 240 часов вырастет лимит сверхурочной работы с 1 сентября Лимит сверхурочной работы в РФ увеличится с 1 сентября до 240 часов

Москва18 авг Вести.Работодатели в России с 1 сентября смогут увеличить продолжительность сверхурочной работы сотрудника до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.

Нововведения не затронут сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также тех, кто работает во вредных условиях. У этих категорий работников продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов ежегодно.

Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника может быть увеличена до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на данного работодателя говорится в материале

Госдума РФ в мае приняла поправки в Трудовой кодекс, которые в том числе касались лимита сверхурочных работ.

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин отметил, что для переработок в пределах 120 часов в год порядок оплаты останется прежним, а начиная со 121-го часа каждый час будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.