Москва18 авгВести.Работодатели в России с 1 сентября смогут увеличить продолжительность сверхурочной работы сотрудника до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.
Нововведения не затронут сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также тех, кто работает во вредных условиях. У этих категорий работников продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов ежегодно.
Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника может быть увеличена до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на данного работодателяговорится в материале
Госдума РФ в мае приняла поправки в Трудовой кодекс, которые в том числе касались лимита сверхурочных работ.
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин отметил, что для переработок в пределах 120 часов в год порядок оплаты останется прежним, а начиная со 121-го часа каждый час будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.