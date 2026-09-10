Чернышов напомнил, что работник может отказаться от сверхурочной работы

Россиянам рассказали о правилах сверхурочной работы Чернышов напомнил, что работник может отказаться от сверхурочной работы

Москва10 сен Вести.Сотрудник вправе отказаться от сверхурочной работы и не подписывать согласие на нее, рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с RT.

Он объяснил, что сверхурочной считается работа по инициативе работодателя за пределами установленного рабочего времени – собственная инициатива не считается. Просьба задержаться, прийти раньше смены или остаться после нее не обязывает сотрудника соглашаться.

С 1 сентября работодатели могут увеличить годовой лимит сверхурочной работы с 120 до 240 часов, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым (межотраслевым) соглашением, которое распространяется на данного работодателя. Изменится и ограничение по продолжительности переработки: сверхурочная работа не должна превышать четырех часов в день объяснил Чернышов

Увеличение годового лимита, добавил он, не означает, что работник обязан отработать дополнительные часы. В большинстве случаев для привлечения к сверхурочной работе требуется его письменное согласие. Без него переработка допускается только в чрезвычайных обстоятельствах – например, для предотвращения аварии или устранения последствий катастрофы.

Для сотрудников, занятых на работах с особо высокой степенью вредности, годовой предел сверхурочной работы остается на уровне 120 часов даже при увеличенном лимите.

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