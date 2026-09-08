HR-эксперт рассказала, в каких профессиях могут простить опоздания Лоикова: опоздания допустимы в творческих профессиях при сохранении результата

Москва8 сен Вести.В некоторых профессиях с высокой степенью автономности и творческой составляющей руководство может снисходительно относиться к опозданиям сотрудников, рассказала "Абзацу" HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, гибкий график характерен для ряда сфер, где время начала работы не оказывает существенного влияния на результат. При этом опоздания недопустимы там, где от пунктуальности напрямую зависят безопасность и здоровье людей.

Опоздания допускают в профессиях с высокой степенью автономности и творчества. Это журналисты, фрилансеры, дизайнеры, сценаристы, иногда специалисты в сфере IT, где гибкость графика – часть рабочего процесса объяснила Лоикова

Она добавила, что лояльнее к задержкам могут относиться и в некоторых отделах маркетинга, среди административных сотрудников и работников сферы услуг, если опоздания не отражаются на качестве работы.

В то же время строгая пунктуальность необходима в медицине, авиации, транспорте, на производствах с жесткими регламентами и в службах экстренного реагирования.

Ранее об опозданиях на работу рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. По его словам, задержки допустимы только по предварительному согласованию с работодателем.